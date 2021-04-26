RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte içerideki düşmanlar! Biden'ın 'soykırım' skandalına HDP destek verirken CHP ve İYİ Parti 3 maymunu oynadı!

İşte içerideki düşmanlar! Biden'ın 'soykırım' skandalına HDP destek verirken CHP ve İYİ Parti 3 maymunu oynadı!
26.04.2021 13:36
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Koltuğa oturduğu günden bu yanan düşmeleri ve bunaklığı ile anılan Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili Türkiye’yi hedef alıp ‘soykırım’ ifadesinde bulunması Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Skandal açıklamalara tepki yağarken PKK’nın siyasi kolu maşası olduğu ABD’ye destek verdi. Millet İttifakı’nın diğer üyeleri olan CHP ve İYİ Parti ise 3 maymunu oynadı. CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde ne var? Öte yandan muhalefet ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' bildirisine hala sessiz? HDP, sözde Ermeni soykırımını tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı. HDP ve İYİ Parti, HDP'ye karşı neden sessiz? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.


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