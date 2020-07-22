İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları: Sokağa çıkmak için bile izin alıyor

22.07.2020 13:19

Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılacağını öğrenir öğrenmez 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcı Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarının tüm detayları deşifre oldu. Yazışmalar, Zekeriya Öz'ün firardayken tamamen FETÖ'nün kontrolünde hareket ettiğini ortaya koyuyor. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın özel haberinin detayları...

Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılacağını öğrenir öğrenmez 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcı Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarının tüm detayları deşifre oldu. Yazışmalar, Zekeriya Öz'ün firardayken tamamen FETÖ'nün kontrolünde hareket ettiğini ortaya koyuyor.







120 SAYFA

120 sayfadan oluşan yazışmalar, kaçak Zekeriya Öz'ün 2015 yılında ilk yurtdışına kaçtığı dönemden başlayıp darbe girişimi öncesine kadar devam ediyor. İki ayrı hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan Öz'ün bir hesabında 'Gencos' diğerinde ise 'Limitsiz' kod ismini kullandığı görülüyor. Zekeriya Öz'ün Bylock gruplarında ise firari hakim savcılar; Cihan Kansız, Fikret Seçen, Mehmet Karababa, İbrahim Ethem Kuriş, Celal Kara, Muammer Akkaş, İsmail Kantar ve yurtdışına firarında parmağı olduğu bilinen Avukat Yusuf Danyal Kılıçalp gibi isimler bulunması dikkat çekiyor.







AYNI GRUPTAKİ FETÖ İMAMLARI

Zekeriya Öz'ün çok sayıda yazışmayı 'limitsiz' kod isimli 403413 ID hesaplı Bylock hesabından gerçekleştirmiş. Bu hesap üzerinden 3216 mesaj atan Öz, 1495 mesaj almış. Bu hesabın bulunduğu Bylock grubunda Zekeriya Öz'den sorumlu FETÖ imamı Serdar'ın da 6055 ID numarası ile bulunması dikkat çekiyor. Yine Aynı grupta bir dönem yargının sivil imamı olduğu belirtilen Fatih Elçik'in de bulunduğu görülüyor.







ÖRGÜT İMAMLARININ TALİMATLARIYLA…

Örgütsel yazışmalarda Öz'ün FETÖ imamlarının talimatları ile hareket ettiği anlaşılıyor. Öz, yurtdışına kaçtıktan kısa süre sonra 21 Ağustos 2015 günü Bylock'tan paylaştığı mesajda, "Eğer kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum" diyor. Sonradan stratejinin değiştiğini iddia eden Öz, teslim olması durumunda görüntüleri üzerinden şov yapılmaması adına örgütün kaçmasını uygun gördüğünü belirtiyor.







TWETTIR ŞİFRESİ ARTIK FETÖ İMAMINDA

Örgütün Öz'e twettıra girme yasağı getirdiği hatta şifreyi elinden aldığı bunun üzerine Öz'ün sahte hesaplar açtığı yazışmalara yansıyor. Bilindiği gibi Zekeriya Öz firarı ardından Frankfurt'taki araba fuarında olduğuna dair bir fotoğraf paylaşmış, bu paylaşım kısa sürede silinmişti. Öz'ün bir dönem kullandığı sahte twettır hesabının ise "@HukuksaM" olduğu bizzat kendi yazışmasına yansıyor. FETÖ imamı twettır ile ilgili Bylock'tan Zekeriya Öz'e şu talimatları veriyor: "Twettıra kesinlikle girmeyin, hesabınızda bir hareket olmasın, gerekirse güvenli yollardan aktif olarak kullanacağız, eğer istişare kararımız unutulmaya devamsa, sessizliğe devam edilecek. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz yani. Biz gireceğiz, sizin girmemeniz daha iyi bu aşamada. Sizin tweet hesabını ele geçirdik yani.."







SAHTE HESAPLAR AÇTI

Zekeriya Öz'ün örgütün kendisine getirdiği twettır yasağına sinirlenerek bir Bylock arkadaşına 5 ayrı sahte hesap açtığını belirtmesi ve "5 hesap var, onlar izin vermezse buradan en ağır yazıyı yazarız, izin istedik ama adamlar dönmedi bile… Ben @HukuksaM'dan yazarım ne istersek. Bu hesabın benim olduğunu kimseye söyleme ama herkese tavsiye et" demesi dikkat çekiyor. Ayrıca Öz'ün örgütün twettır yasağına 29 Eylül 2015 günlü Bylock yazışmasında şu ifadelerle isyan ettiği anlaşılıyor: "Sessiz kalsak daha fazla yükleniyorlar. Hakkımda yazılanların yarısı istişare heyetinden(FETÖ istişare heyetini kasdediyor) birisi için yazılsaydı böyle sessiz mi kalacaktı adamlar. Heyet ya cevap ve savunma hakkı hazırlasın ya da ben kafama göre hazırlayacağım. Hava hoş ama hakaret ve küfürleri biz yiyoruz. Tweetır hesabının şifremi verdik ama hikaye oldu. "







SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN BİLE İZİN İSTİYOR

Sokağa çıkmak için bile örgüt imamından izin isteyen Öz'ün bütün ihtiyaçları örgüt tarafından karşılanıyor. İlk kaçtığı dönemde Bylock yazışmalarından Almanya Frankfurt yakınlarındaki çeşitli adreslerde bulunduğu anlaşılan Öz'ün ülkede Türk nüfusundan rahatsız olduğu sokağa çıkağı zaman mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullandığı, hatta örgütün saat 20.00'den sonra sokağa çıkması kuralı koyduğu anlaşılıyor. Öz'ün Almanya'da kendisini ihbar etme ihtimaline karşı oradaki Türkler için çirkin ifadelerde bulunduğu görülüyor. Öz bir Bylock yazışmasında örgüt imamına, "Abi bunaldık, müsaade verdiniz gibi algıladım, Abi bir o zaman sokağa çıkıp gezeceğiz, bu kadar sıkmaya gerek yok" diyor.

KESE VE NARGİLE SİPARİŞİ

Zekeriya Öz'ün kendisinden sorumlu "abi" diye hitap ettiği imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında banyo kesesi ve nargile bulunması dikkat çekiyor. Öz'ün nargile içtiğinin kimse tarafından bilinmemesi yönünde çevresine telkinlerde bulunduğu da görülüyor. Bir yazışmasında, "Sakın ha sakın nargile içmişler diye söyleme kimseye. Aman ha…" diyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada örgüt imamından sık sık mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Ayrıca Öz'ün örgüt kanalı ile Türkiye'den gelen kişilere sık sık siparişte bulunması da bir başka ayrıntı. Öz'ün bazı siparişlerini dikkate alınmaması üzerine sinirlenip FETÖ imamlarını , "Arkadaşların burnu havada bazı mesajlarına cevap bile vermiyorlar" dediği görülüyor.







DARBE YAZIŞMALARI

Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarında 15 Temmuz darbe girişine ilişkin bilgilerde bulunuyor. Öz, darbeye kısa süre kala Bylock'tan, "Darbe zaten var, sivil darbe, derinler bunu askeri darbeye götürüyor sanırım, istedikleri ortam olunca onu oyacaklar, rejimi ona mı teslim edecekler sanki, kaos ortamında istediklerini yaparlar" ifadelerini kullanıyor. Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarına göre bir ev ve arabasına devlet el koydu. Öz bir evin satışını yapabildiğini fakat diğer bir evin satışını yapmak üzereyken Tapuda bir müdürün işe taş koyduğunu, HSK'nın devreye girerek eve el koyduğunu belirtiyor.

SKOVBY GÜNLERİ

Zekeriya Öz'ün Şubat 2016'ta Danimarka Skovby isim bir bölgede kaldığı Bylock yazışmalarında diğer firarileri de bu bölgeye davet ettiği anlaşılıyor. Öz'ün Almanya'da kaldığı dönemde MİT'ten operasyon yemekten çok çekindiği, bunun için Beyaz Rusya'ya kaçma planları yaptığı, sahte pasaport çıkarmak istediği, bu sebeple işadamı Aytaç Ocaklı ile irtibatta olduğu, bir Bylock yazışmasında, "Dalan hep Beyaz Rusya'da kalıyordu. Almanya'da MİT'in adamı çok. Bir operasyon yapabilirler" diyor. Zekeriya Öz'ün örgüt tarafından çeşitli imamlara emanet edildiği yazışmalara yansıyor. "Celil" ve "Serdar" isimli imamlar Bylock yazışmalarına yansıyan isimler. Öz'ün Serdar isimli imamla iyi anlaşamadığı bir başka imama sık sık Serdar'ı şikayet ettiği de Bylock yazışmalarına yansımış