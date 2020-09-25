İşte CHP'li Özgür Özel'in destek çıktığı HDP!

25.09.2020 22:20

Her fırsatta terör destekçilerinin yanında duran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ‘Kobani olayları’na ilişkin bu sabah başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan HDP’li isimleri de savundu. İşte Özel'in savunduğu HDP'nin yöneticilerinin geçmişte yaptığı konuşlamardan bazıları...

Her fırsatta terör destekçilerinin yanında duran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'Kobani olayları'na ilişkin bu sabah başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan HDP'li isimleri de savundu. İşte Özel'in savunduğu HDP'nin yöneticilerinin geçmişte yaptığı konuşlamardan bazıları...