Haberler Video Haber Videoları İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tescillenen yalanları! 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu

İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tescillenen yalanları! 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu

İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tescillenen yalanları! 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalan siyasetine hız verdi. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan birçok yalanının ardından davalık olmasıyla tazminat ödemeye mahkum olduğu biliniyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu’nun söylediği yalanlar yüzünden ödemek zorunda kaldığı tazminatları ve yalanları bir bir açıkladı. İşte detaylar...


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalan siyasetine hız verdi. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan birçok yalanının ardından davalık olmasıyla tazminat ödemeye mahkum olduğu biliniyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar yüzünden ödemek zorunda kaldığı tazminatları ve yalanları bir bir açıkladı. İşte detaylar...
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