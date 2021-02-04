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İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!
04.02.2021 11:53
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Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane edip hükümeti devirme peşine düşenler şimdi de benzer şekilde yasalara uygun biçimde yapılan bir rektör ataması üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ni ve sokakları hareketlendirme peşinde. Öğrencileri provoke eden eylemcilerin, kaostan beslenme planı yapan muhalefetin ve dış basının dayanağı "kayyum rektör" şeklinde bir yalandan ibaret. Peki gelişmiş ülkelerde rektör atamaları nasıl yapılıyor? Sokakları karıştırmak isteyenlerin "kayyum rektör" iddiaları ne derece doğru? İşte ülke ülke rektör atamaları gerçekleri.


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