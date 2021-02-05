İşte 'Boğaziçi Üniversitesi' bahanesiyle sokakları karıştırmak isteyen 'öğrenci' denilen o teröristler!

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi. Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi. Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.