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İşte 'Boğaziçi Üniversitesi' bahanesiyle sokakları karıştırmak isteyen 'öğrenci' denilen o teröristler!

İşte 'Boğaziçi Üniversitesi' bahanesiyle sokakları karıştırmak isteyen 'öğrenci' denilen o teröristler!
05.02.2021 17:43
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Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi. Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.


Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi. Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.

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