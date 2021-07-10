İşte Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da bahsettiği 2005 yılındaki o konuşması!

Diyarbakır ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik, ne yaptık, onlar ne dediler, ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu ifadelerinin ardından 2005 yılındaki sözleri araştırılmaya başlandı. İşte Erdoğan’ın 2005 yılında gerçekleştirdiği o konuşma

İşte Başkan Erdoğan'ın 2005 yılındaki konuşması:

Geçmişte siyasi veya idari bazı hatalar dönem dönem pek çok toplum kesimine yapılmış olabilir. İlla her soruna bir ad koymak da gerekmez, çünkü sorunlar hepimizdir. Ama illa bir ad koyalım diyorsanız Kürt Sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. ''Kürt Sorunu ne olacak?'' diyenlere diyorum ki; bu ülkenin Başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur. Tek devlet, tek millet ve tek bayrak prensibi içinde Kürt sorunu da başka sorunlar da göz bebeğimiz cumhuriyetimizin daha çok demokrasi üretmesiyle çözülecektir.