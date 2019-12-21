İşte Aygün'ün işaret ettiği iki firari FETÖ'cü! Mansur Yavaş'la ilişkileri ne? 21.12.2019 15:56

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, katılığı bir televizyon programında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Aygün, Yavaş'ın CHP'ye katılmasında da etkin rol oynayan FETÖ firarisi iki isme dikkat çekti: Biri Hüseyin Saruhan, diğeri ise Rahmi Bıyık...

CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Aygün, CHP içerisine nüfuz eden FETÖ yapılanmasına dikkat çekerek "Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.



FETÖ MONTELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Aygün'ün açıklamalarıyla CHP'ye nüfuz eden FETÖ iltisaklı isimler de gün yüzüne çıktı. Aygün'ün işaret ettiği iki kilit isim var: Biri Hüseyin Saruhan, diğeri Rahmi Bıyık. Hüseyin Saruhan'ın 21 Eylül 2015 tarihinde yurt dışına kaçtığı biliniyor. Hem firari hem de Çatı Davası'nın sanıklarından. Ayrıca örgütün para kasası.



AKIN İPEK'LE BİRLİKTE KAÇTI

Rahmi Bıyık ise bakıldığında bir iş adamı görünüyor fakat kendisi Akın İpek'le beraber yurt dışına kaçtı, Türkiye'ye bir daha dönmedi. Koza-İpek Holding'le yakın temasta olduğu biliniyor. Mansur Yavaş'ın CHP'ye geçişi noktasında temas kurduğu isimler olarak iddia edilen isimler bunlar.



