İşte adım adım FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'! Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın üzerinden 9 yıl geçti. A Haber'e konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün kumpas sürecini ve perde arkasının detaylarını adım adım anlattı.