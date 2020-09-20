İstanbul’un Sarıyer, Pendik, Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu baskınları

20.09.2020 23:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Sarıyer, Pendik, Sancaktepe ve Ümraniye Asayiş ve Narkotik Büro Amirliği polisleri ilçelerde baskınlar yaptı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken toplamda 126 bin 635 lira para ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün dört farklı ilçede yaptığı operasyon sonucu şüpheliler adli makamlara sevk edildi.