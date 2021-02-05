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İstanbul'un nüfus verileri açıklandı!

İstanbul'un nüfus verileri açıklandı!
05.02.2021 13:21
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Verilerde ilginç noktalar yer alıyor. Buna göre, nüfus verileri arasında en fazla dikkat çeken yaş 39. Türkiye'de tam 1 milyon 402 bin 747 kişi 39 yaşında. Nüfus verileri arasında, doğduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu il dışında yaşayanlar da var. Dikkat çeken istatistik ise İstanbul'dan. Nüfusu 15 milyonu aşan kentte yaşayanların sadece 2 milyon 159 bin 995'inin nüfus kütüğü İstanbul'da. 12 milyon 851 bin 873 kişi ise farklı illerin nüfusuna kayıtlı.


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