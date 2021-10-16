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İstanbul'un Esenler ilçesinde tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı

İstanbul'un Esenler ilçesinde tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı
16.10.2021 10:53
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İstanbul'un Esenler ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı. Motosikletli kuryenin bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte moto kuryenin trafiği tehlikeye attığı o anlar...

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Pandemi sonrası vatandaşların rağbet gösterdiği moto kuryelerin iş yükü kat be kat arttı.

Son bir buçuk senede personel sayısında da büyük artış olan moto kuryeler can güvenliğini almadan çalışıyor.

Sadece pandemi döneminde 300'e yakın moto kurye trafik kazasında hayatını kaybetti.

Son olarak Esenler'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı. Motosikletli kuryenin bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 13 Ekim Çarşamba gece saatlerinde Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden satış yapan firmanın kuryesi olarak çalışan kişi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza riskine aldırış etmeden tek teker gösterisi yaptı.

Kurye, tek teker üzerinde gittiği sırada yola çıkan bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtuldu. Kuryenin tehlikeli gösterisini bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

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