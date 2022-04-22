İstanbul'un dereleri halk sağlığını tehdit ediyor! İSKİ'ye defalarca dilekçe yazdık

İstanbul'da temizlenmeyen ve ıslah edilmeyen dereler, lağım ve atık suların akmasıyla oluşan kirlilik ve kötü koku nedeniyle halk sağlığını tehdit ediyor. Kent genelindeki birçok noktada ıslah çalışması için proje bekleyen derelerden akan kirli su ve kötü kokudan şikayetçi olan İstanbullular, yetkililerin çözüm bulmasını istiyor. Kirli akan ve ıslah bekleyen derelerin başında Küçükçekmece Menekşe Deresi, Maltepe Dragos Deresi, Esenyurt Haramidere Deresi, Bakırköy Ayamama Deresi, Üsküdar Bekar Deresi, Sarıyer'deki Kolağası, Ayazağa, Tarabya ve İstinye dereleri geliyor.