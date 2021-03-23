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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını!

İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını!
23.03.2021 09:17
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Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da daha önceden tespit edilmiş 23 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Drone destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.



POLİS KÖPEKLİ ARAMA
Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri şüphelilerin kaldığı 23 adresi belirledi.

Sabah saatlerinde operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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