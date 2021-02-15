İstanbul'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

Son dakika haberi! İstanbul'da önceki akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kalırken, bazı vatandaşlar kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar araçların üzerine devrildi.

İstanbul'da önceki akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kalırken, bazı vatandaşlar kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktı.

İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü.

Sultangazi'de kar yağışına dayanamayan bazı vatandaşlar kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü. Parkta kar topu oynayan vatandaşların doyasıya eğlendi. Yakınlarıyla kar topu oynayan bir mahalle sakini, bu kadar kar beklemediğini dile getirdi. İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü.



ÜMRANİYE'DE AĞAÇ DEVRİLDİ: 1 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Ümraniye'de yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi. Yolda park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu. Olay saat 01:45 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Doktor Rüstem Eyüpoğlu sokak üzerine meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi.

Bir otomobilde hasar oluşurken sokak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri yolu trafiğe açtı. Site bahçesinde bulunan diğer ağaçların da yıkılma tehlikesi olduğu konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Ağaç altında bulunan diğer park halindeki araçların çekilmesi istendi. İtfaiye ekipleri ağacın üzerine devrildiği araçta hasar tespiti yaptı.



KAĞITHANE'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kağıthane'de gece boyunca devam eden kar yağışı ve sert rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay gece saat 04.00 sıralarında Kâğıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve rüzgardan dolayı yol kenarında bulunan ağaç park halinde ki 34 FB 9919 plakalı aracın üzerine devrildi.





YERDEN KESİLEREK KALDIRILDI

Olayı görenlerin haber vermesi ile polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polislerin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç devrildiği yerden kesilerek kaldırıldı. Çalışmaların ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Ağacın devrildiği otomobilde ise hasar oluştu.