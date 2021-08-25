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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı
25.08.2021 09:17
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İstanbul'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.

Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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