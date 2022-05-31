Haberler Haber Videoları İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
31.05.2022 09:11

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:16
Mona Lisa tablosuna pastalı...
Haber 00:43
MSB açıkladı! 6'sı daha...
Haber 00:27
Bülent Ecevit'in CHP sözleri...
Haber 01:23
Pençe Kilit operasyonundan acı...
Haber 01:56
Alanya'da Müsilaj Operasyonu!...
Haber 00:40
Ralli yarışında araç...
Haber 02:04
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Haber 01:49
Yunan ağlıyor
Haber 03:52
Başkan Erdoğan annelere...
Haber 02:02
37 dereceyi gördü! Oraya akın...
Haber 00:27
7,5 milyon TL'lik saadet...
Haber 04:11
Dünya Türk'ün gücünü bilsin,...

Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Videoları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü. Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
SON DAKİKA