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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
09.03.2021 09:14
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Son dakiak haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Operasyon yapılan bir adres de Şişli Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binaydı. Polis ekipleri adreste uzun süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta da özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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