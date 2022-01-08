Haberler Haber Videoları İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!

İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!

İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!
08.01.2022 13:04

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:31
Fatih'te bir İETT kazası daha!
Ana Sayfa 00:15
'Büyük usta onay verdi'
Ana Sayfa 06:55
Devlet yanan binlerce ev ve...
Ana Sayfa 00:56
Malatya’da pitbull dehşeti!
Ana Sayfa 00:30
CHP'li İmamoğlu’nun bir yalanı...
Ana Sayfa 00:21
Adana'da sopa ve bıçaklarla...
Ana Sayfa 00:30
Başkan Erdoğan'dan Beykoz'daki...
Ana Sayfa 02:52
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:36
Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a...
Ana Sayfa 00:23
Yavru yunusu kurşunlayarak...
Ana Sayfa 01:13
Ortadan ikiye bölünen araç 1...
Ana Sayfa 00:30
18 ayrı suçtan aranıyordu...

Son dakika haberi! Yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanların korkulu rüyası haline gelen İETT otobüslerinde bakımsızlıktan parçaları kopmaya başladı.

Haber Videoları

İETT otobüsleri yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanlar korkulu rüyası haline geldi.


YOLCUNUN KAFASINA PARÇA DÜŞTÜ


Son olarak Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına otobüs parça düştü.



Öte yandan bugün İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.


İETT'NİN ÇÖKMESİNİN NEDENİ CHP VURGUNU


İBB, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale vermiş, söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA