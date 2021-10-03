İstanbul'da tramvay arızası!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Her gün bir İETT arızası ile gündeme gelen İstanbul'da bu kez Tramvay'da arıza yaşandı. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Yolcular duruma tepki gösterdi.