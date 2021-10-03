İstanbul'da tramvay arızası!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Her gün bir İETT arızası ile gündeme gelen İstanbul'da bu kez Tramvay'da arıza yaşandı. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Yolcular duruma tepki gösterdi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Her gün bir İETT arızası ile gündeme gelen İstanbul'da bu kez Tramvay'da arıza yaşandı. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Yolcular duruma tepki gösterdi.