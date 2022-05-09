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İstanbul'da trafik kilitlendi! YOL DURUMU

İstanbul'da trafik kilitlendi! YOL DURUMU
09.05.2022 08:55

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da ulaşım çilesi devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluğu yaşandı. İBB'nin verilerine göre saat trafikteki yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı.

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