İstanbul'da trafik kilitlendi! YOL DURUMU

İstanbul'da ulaşım çilesi devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluğu yaşandı. İBB'nin verilerine göre saat trafikteki yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı.
İstanbul'da ulaşım çilesi devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluğu yaşandı. İBB'nin verilerine göre saat trafikteki yoğunluk yüzde 60'ın üzerine çıktı.
İstanbul'da ulaşım çilesi devam ediyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
Altunizade katılımında araçlar adım adım ilerledi.
YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI
İBB'nin verilerine göre saat 08.30'da trafikteki yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.