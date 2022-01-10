İstanbul'da trafik çilesi sürüyor! Haftanın ilk günü trafik yüzde 62'ye dayandı! İBB Trafik yoğunluğu!

Son dakika... Megakent İstanbul’da ulaşım çilesi sürüyor. Trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aştı.
Son dakika... Megakent İstanbul’da ulaşım çilesi sürüyor. Trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aştı.
İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ile öğrenci servis araçları Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
D100 İncirli-Merter Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.
Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.
Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü.