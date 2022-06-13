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İstanbul'da 'torbacılar' toplandı! 162 gözaltı

İstanbul'da 'torbacılar' toplandı! 162 gözaltı
13.06.2022 13:11

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İstanbul genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. 162 kişi gözaltına alındı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

162 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi.

Yakalanan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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