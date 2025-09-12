PODCAST
İstanbul'da toplu ulaşıma %30 zam yapıldı!
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 19:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam talebinde bulundu. Zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi.
