RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon! Şüpheli dolapta yakalandı... Evden patlayıcı çıktı | Video

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon! Şüpheli dolapta yakalandı... Evden patlayıcı çıktı | Video

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon! Şüpheli dolapta yakalandı... Evden patlayıcı çıktı | Video
13.04.2023 11:08

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:28
11 ilde hacker operasyonu: 20...
Haber 11:35
Zehir tacirlerine şafak...
Haber 01:05
Oktar davasında cezalar onandı
Haber 00:51
Ağaçlık alana uçan araç yandı:...
Haber 00:48
CHP'li Emekli Amiral Türker...
Haber 00:40
Kamuda mülakat kalktı mı?...
Haber 01:21
Doğru adımlarla yola devam
Haber 00:45
AK Parti KONYA milletvekili...
Haber 02:37
Başkent'te EGO otobüsünün...
Haber 01:10
Eskişehir'de zincirleme kaza:...
Haber 04:14
EYT'DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ!
Haber 01:24
Terörist cenazesine katıldığı...

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon düzenlendi. Aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. İşte detaylar...

Haber Videoları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti.

DOLAPTA YAKALANDI
6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI
Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.

EVİ KİRALAYAN ŞÜPHELİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI
Evi Ünal Yiğit'e kiralayan kişinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda, evi kiralayan kişinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüten Oktay Coşkun olduğu belirlendi.

Coşkun, dün Avcılar ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Coşkun'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.

SON DAKİKA