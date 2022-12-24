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İstanbul'da talihsiz anlar... Müşteriler denize düştü!

İstanbul'da talihsiz anlar... Müşteriler denize düştü!
24.12.2022 15:00

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İstanbul’a kar geliyor!...

İstanbul Bebek’te lüks bir restoranın iskelesi çöktü. Müşteriler denize düştü. Can pazarının yaşandığı olayda, yaralanan 4 kişi hastaneye götürüldü. İşte detaylar...

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İstanbul Bebek'te 3 katlı lüks restoranın zemin katındaki camekanlı bölümün bulunduğu iskele çöktü. Bu sırada o bölümde yemek yiyen müşteriler denize düştü.

Restoran çalışanları ve diğer müşteriler hemen harekete geçti. Denize düşenleri iskeleye çıkartmayı başardı. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı. Restoranın bulunduğu caddede trafik, bir süre ulaşıma kapandı.



Çökme anında iskelede yaklaşık 50 kişi vardı.

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