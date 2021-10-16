İstanbul'da taksiciye ceza kesen bu kez yolcu oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir yolcu, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı. İşte o anlar...
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir yolcu, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı. İşte o anlar...
Gün geçmiyor ki İstanbul'un taksicilerinin bir skandalı daha yaşanmasın. Kısa mesafe almayanından turist seçenine, taciz edeninden 50 liralık mesafeye 50 euro isteyenine kadar çeşit çeşit dolandırıcılıklar yapan taksciler gündemi meşgul etmişti.
Son yaşan olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı.
Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.
Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi.
Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.