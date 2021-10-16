İstanbul'da taksiciye ceza kesen bu kez yolcu oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir yolcu, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı. İşte o anlar...