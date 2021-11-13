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İstanbul'da taksici araca almadığı fondaş gazetecinin annesine küfretti

İstanbul'da taksici araca almadığı fondaş gazetecinin annesine küfretti
İHA
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İstanbul Üsküdar’da taksiye binmek isteyen fondaş Medyascope'ta çalışan gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca duruma tepki göstererek taksiciyle tartıştı. Görüntüye almaya başladığı taksici Fıstık'a, "Ananı ....... senin kafana sıkarım ha" küfrünü savurarak telefonuna vurdu.

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İstanbul'da taksici magandalığı bitmek bilmiyor. Keyfi müşteri alan, kısa mesafe gitmeyen, yabancı müşteriyi dolandıran taksici terörü bu kez fiziksel ve sözlü saldırıya yerini bıraktı.

"KARŞIYA GEÇİYOR"

Üsküdar'da taksiye binmek isteyen fondaş medya gazetecisi Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı.

Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen Medyascope çalışanı Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı.

GALİZ KÜFÜRLER YEDİ

Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu.

İşte o hakaretler:

"Beni çekemezsin oğlum sen kimsin. Ananı s..... senin kafana sıkarım ha. Sana laf antıyoruz burası sadece karşıya gidiyor. A.... k......mun çocuğuna bak."

O anlar fondaş gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazetecinin, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi.

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