İstanbul'da şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu ağaçlar devrildi! İşte fırtınanın bilançosu

Megakent İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, ağaç devrildi. Birçok araç fırtınadan zarar gördü. Fırtınanın öğleden sonra yeniden başlaması bekleniyor. İstanbul'da fırtınanın bilançosu A Haber yayınında ekranlara getirildi.

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.