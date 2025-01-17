Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 16:07

Küçükçekmece'de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Baba Ahmet İnan (50) hayatını kaybetti. Oğlu Ali Can İnan'da (27) ise görme kaybı oluştu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak'ta bir dairede meydana geldi. Ahmet İnan ve oğlu Ali Can İnan evde sahte içki içti. Bir süre sonra Ahmet İnan'ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan , yoğun bakıma alındı. Ali Can İnan'da ise, görme kaybı oluştu. Baba Ahmet İnan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.