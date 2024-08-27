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İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti: E5 karayolu'nda trafik çilesi
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İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti: E5 karayolu'nda trafik çilesi

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 12:02   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 12:01

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Avrupa yakasında etkili olmaya devam ediyor. E5 Karayolu'nda su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, İstanbul genelinde beklenen yağış, özellikle Avrupa yakasında şiddetini artırdı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle E5 Karayolu'nda meydana gelen su birikintileri, trafiğin durma noktasına gelmesine sebep oldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarını güçlükle kontrol edebildi.

Yağışın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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