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İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı

İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı

30.01.2020 06:40

İstanbul’un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.


İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.
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