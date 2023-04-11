RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da şafak baskını: Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da şafak baskını: Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
11.04.2023 08:45

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Son dakika haberi! İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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