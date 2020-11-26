Haberler Video Haber Videoları İstanbul'da okul servis ücretleri hakkında karar verildi! Okul servis fiyatları zamlandı mı?

İstanbul'da okul servis ücretleri hakkında karar verildi! Okul servis fiyatları zamlandı mı?

İstanbul'da okul servis ücretleri hakkında karar verildi! Okul servis fiyatları zamlandı mı?
26.11.2020 16:39
Ana Sayfa 01:04
Okul servis ücretlerinde...
Ana Sayfa 11:10
Türkiye ile Katar arasında...
Ana Sayfa 18:23
Hainlere ceza yağdı! Kararlar...
Ana Sayfa 05:33
Kalpazanları şoke eden baskın...
Ana Sayfa 03:30
Müge Anlı bu yıl doğum günü...
Ana Sayfa 01:33
Meteorolojiden o illere kar...
Ana Sayfa 03:54
İşte merakla beklenen Formula...
Ana Sayfa 02:51
CHP'nin ortağı HDP'den skandal...
Ana Sayfa 00:45
Kuruluş Osman 36. bölüm...
Ana Sayfa 04:51
Maradona öldü mü öldürüldü mü?
Ana Sayfa 03:32
Savcı ve Dündar'a ders oldu
Ana Sayfa 01:05
GOL | Antalyaspor 2-0...

Son dakika haberine göre İstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.



Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları