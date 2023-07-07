İstanbul'da metrobüs yolu tarlaya döndü: Eriyen asfalt vatandaşları isyan ettirdi!

İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla birlikte zaten bakımsız olan metrobüs hattı üzerinde asfalt erimesi de arttı.

Özellikle Darülaceze, Perpa ve Okmeydanı durakları arasında asfaltın yer yer çökmesi, sarsıntılı halde seyreden metrobüslerin aksamlarına zarar verdi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİLER GECİKMEDİ

İBB'nin duyarsızlığına isyan eden vatandaşlar, bozulan yolların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il gezip mitingler yapan İmamoğlu'nun, seçim sonrası da CHP içinde koltuk savaşlarıyla savaşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttuğunu belirtip, İBB'nin geçtiğimiz yıl PR malzemesi yapmaktan öte götüremediği "metrobüs yolları"nın halini gösteren fotoğraflarla sorunu gözler önüne serdiler. İşte o tepkilerden bazıları;

Bir vatandaşta tepkisini "Ekrem ne diyordu; Metrobüs yolunu asfalttan kurtarıp bakımı daha kolay olan beton yol yapacağız demişti, ama asfaltı kazıyıp yine asfalt dökmüş. Nasıl olsa kitle müsait" sözleriyle paylaştı.

"Uzun zaman sonra metrobüse bindim. Yahu yollar köstebek yuvası. Bu araçlara yazık. Midem altüst oldu. Hiç mi asfalt atmazsınız bu nedir ya. Şirinevler'den Söğütlüçeşme'ye kadar rezalet!"

İKİ YIL ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

2021 yılında da her gün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'nda hava sıcaklığı ve yollardaki bakımsızlık nedeniyle asfalt erimiş, zeminde kısmi çökmeler oluşmuştu.

"SÜREKLİ KASİS VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Yolculardan Seher Özyurt, "Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur" dedi.

"YOLCULUK ESNASINDA OTOBÜS ZIPLIYOR"

Yolculardan Serhat Çelik ise "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye konuştu.

"BETON DÖKÜMÜNÜN OLDUĞU İSTASYON 36 SAAT KAPALI KALACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yol yapım çalışmalarının başladığını duyurarak yapılan açıklamada, "Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek." bilgileri yer aldı.