İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı | YOL DURUMU

Son dakika haberi... İstanbul'da durum bu hafta da değişmedi. Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 17:00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.56 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.