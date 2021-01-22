İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı | YOL DURUMU

Son dakika haberi... İstanbul'da durum bu hafta da değişmedi. Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 17:00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Coronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi üç haftalık yarı yıl tatilininde başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.56 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.