İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, sahillerde ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Karaköy de bu yoğunluktan payını alırken, Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu. Bölgede yoğun araç ve yaya trafiği havadan görüntülendi. Cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu. Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.