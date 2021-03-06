İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'de trafik kilitlendi!

İstanbul'da trafik durumu | Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 3 ay sonra kalktı. İstanbullular cumartesi günü güzel hava nedeniyle dışarıya akın etti. Megakentte öğlen 14.00'te trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında çok yüksek riskli iller dışında bugün kısıtlama yok. İstanbul'da yaşayanlar da yaklaşık 3,5 ay sonra ilk defa cumartesi günü dışarıya çıktı. Hal böyle olunca İstanbul'da trafik kilitlendi. Hafta içi mesai çıkışı trafiğini andıran trafiğin yoğunluğu saat 14 sularında yüzde 70'e dayandı.

Coronavirüsle mücadelede 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, kısıtlama uygulanmıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Çok sayıda vatandaş kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahillerde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da oltasını alıp balık tuttu.

Bazı bölgelerde de araç yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde trafik ağır seyrediyor.

Kentte trafik yoğunluğu öğle saatlerine doğru arttı.

Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi. İBB haritasında saat 14.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 67 olarak ölçüldü.

Denetimler de hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu gününde cafeler, restoranlar saat 19.00'a kadar açık olacak.

Yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinde olan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

Coronavirüs salgınının hızını kesmek için 20 Kasım'da restoran ve kafeler sadece paket ve gel-al hizmeti vermeye başlamış, aralık ayının ilk hafta sonu ise 56 saatlik genel sokak kısıtlamaları başlamıştı.

Mart ayı ile birlikte kademeli normalleşme dönemine girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 ayrı kategoriye ayrıldı.

Buna göre yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. İstanbul ile birlikte tüm yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü sokak genel sokak kısıtlamasının sürmesine, cumartesi günü ise tüm illerde kaldırılmasına karar verildi.

Hafta sonu için güncellemeye gidildi ancak tüm Türkiye'de akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

Tedbirler hafifletildi ancak denetimler artırılacak. "Dinamik Denetim" adı verilen model ile Perşembe günü Türkiye genelinde 260 bin personelle kontroller yapılmış, daha sıkı denetimler uygulanacağı belirtilmişti.