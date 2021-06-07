Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/istanbul?type=2" class="" rel="tag">İstanbul</a>’da kısıtlama sonrası trafik yoğunlaştı! Yoğunluk haritası yüzde 65'i gördü

’da kısıtlama sonrası trafik yoğunlaştı! Yoğunluk haritası yüzde 65'i gördü

İstanbul’da kısıtlama sonrası trafik yoğunlaştı! Yoğunluk haritası yüzde 65'i gördü" />
07.06.2021 09:17
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Son dakiki... Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu başladı. İBB verilerine göre yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçümlendi.


'da, korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.



Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçümlendi.

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