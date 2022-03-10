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İstanbul'da kar başladı! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da kar başladı! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
10.03.2022 08:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, Avrupa yakasında bazı ilçelerde başladı. Birçok il uyarı yapılırken yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşacağı tahmin ediliyor.

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