40 yaşındaki Elçin Şekerci'nin iki bacağında varis vardı. Yaklaşık bir yıldır bu nedenle tedavi gören genç kadın, varislerinden kurtulmak ve kusursuz bacaklara sahip olmak için 2019 yılı Mayıs ayında İstanbul Teşvikiye'de özel bir klinikte tedavi masasına yattı.

Kılcal damarlarının düzenlenmesi ardından tedavisi devam eden Şekerci, varislere vurulan iğne sonrası rahatsızlandı. İddiaya göre genç kadın, özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede gözlem altında tutulan genç kadının eşi Taha Şekerci, hastaneye gittiğinde ise eşinin tüm müdahalelere rağmen öldüğünü öğrendi.





VARİS TEDAVİSİ CAN ALDI

Aldığı haber sonrası fenalaşan genç adam, eşinin ölümüyle ilgili ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikâyetçi oldu. Mağdur eş, 'Olay günü özel bir hastaneden beni aradılar. Eşimin yoğun bakıma alındığı fakat öldüğü söylendi. Eşim, Bora Farsak isimli doktordan tedavi alıyordu. Varisler için vurulan her iğneden sonra fenalaştığını ve kötü hissettiğini söylüyordu. Buna rağmen kontrolsüzce eşime iğne yapmaya devam ettiler. Doktor da eşimin iğnelerden rahatsızlandığı için her gün müşahede altında tutuklarını söylüyordu. Eşimin ölümünde doktor kusuru vardır' dedi.

ÖLÜMÜNÜ İZLEMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşinin ihbarı ardından Elçin Şekerci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp İhtisas Kurulu, genç kadının ölümünün ilaç etkisi sonucu meydana gelmiş olduğunun, 112 Acil Ambulans çalışanlarının uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğunun yine genç kadının görüldüğü hastanede yeniden canlandırma işlemlerinin yapıldığı ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğunun belirtildi.

ADRENALİN UYGULANMASI GEREKİRDİ

Raporda, doktor Bora Farsak'ın muayenehanesinde, muayene şartlarında ileri yaşam desteği için gerekli acil entübasyon ekipmanı ve acil müdahalelerde kullanılan ilaçların bulunması ve hastaya uygulanması gerektiği, ilaca bağlı alerjik reaksiyonlarda acil olarak kas içi 'Adrenalin' tedavisi uygulanması gerektiği, hastaya 112 ekibi gelinceye kadar Adrenalin uygulandığına dair tıbbi kayıt ve ifade bulunmadığı belirlendi.



6 YILA KADAR HAPİS

Kurul, doktor Bora Farsak'ın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığına dair rapor verilince savcılık tarafından olayla ilgili dava açıldı. Sabah'ta yer alan haber göre, doktor Farsak'ın Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.