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İstanbul'da kan donduran cinayet! Ormanda infaz ettiler | Video

İstanbul'da kan donduran cinayet! Ormanda infaz ettiler | Video
31.05.2023 15:54

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İstanbul’da oto yıkamacı Metin Üreyil, iş yerinden kaçırıldı. Öldüresiye dayak atıldı. Cesedi çuvalla duşakabinci ye taşındı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine cansız bedenine ulaşıldı.

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Ataşehir'de oto yıkama işi yapan Metin Üreyil, 27 Mayıs'ta işyerine gelen kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Maltepe Başıbüyük'te ormanlık alana götürülen Üreyil, burada öldürüldü.

Şüpheliler, Üreyil'in cesedini bir çuvala koyarak Üsküdar'da duşa kabin işleri yapan bir işyerine taşıdı. Çocuklarından haber alamayan aile fertleri polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma yapan polis, Üsküdar'da Metin Üreyil'in cenazesine ulaştı. Olay yerinde uzun süre inceleme yapan polis ekipleri delil topladı.

ALACAK MESELESİ
İnceleme sonrasında Üreyil'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın, Metin Üreyil ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.
Mustafa BAKIRHAN

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