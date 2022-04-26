RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu imal eden şüpheliye suçüstü

İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu imal eden şüpheliye suçüstü

İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu imal eden şüpheliye suçüstü
26.04.2022 11:37 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:40

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:22
HDP'li başkan PKK/KCK...
Haber 02:26
Ceza yazan polislere tehdit...
Haber 01:35
Kandil yok edilecek
Haber 01:23
30 kişi bir kız için birbirine...
Haber 00:24
2 terörist mağara girişinde...
Haber 01:21
"Hudut hattını kilitleyeceğiz"
Haber 00:17
Besta Grubundan 3 terörist ölü...
Haber 02:15
Başkan Erdoğan Üsküdar...
Haber 01:47
Taksim Metro İstasyonu'nda...
Haber 00:31
İstanbullunun İETT çilesi!
Haber 02:23
Duvarı delip 450 bin TL...
Haber 23:00
Bakan Nebati'den önemli...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları son operasyonda yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı methamfetamin ele geçirdi. Bu maddelerden 5 bin 300 kilogram uyuşturucu imal ederek piyasaya sürme hazırlığında olan S.E. ise suçüstü yakalandı.

Haber Videoları

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde S.E. isimli bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul'da yer aradığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri'de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ
S.E.'nin uyuşturucu madde üretimi yaparak, ürettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde dağıtma hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak, insan hareketliliğinin olmadığı tenha bir noktayı seçtiği görüldü.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, S.E.'yi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı methamfetamin ele geçirildi.

JANDARMA 5 BİN 300 KİLOGRAM EROİNİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ENGELLENDİ
Ele geçirilen maddelerden 5 bin 300 kilogram uyuşturucu maddesinin elde edilebileceği tespit edildi. Gözaltına alınan S.E. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA