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İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
31.12.2020 10:32
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İstanbul'da birçok ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da birçok ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı.

Polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerde arama yaptı.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih'teki tek katlı bir gecekondu oldu. Gecekonduya giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Bu sırada sokakta da güvenlik önlemi alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

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