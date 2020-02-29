İstanbul’da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı 29.02.2020 06:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, otobüs ve metro seferlerinden sonra deniz ulaşımında da gece hizmet etmeye vermeye başladı. Şehir Hatları AŞ’ye ait vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.