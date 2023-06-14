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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 420 TB veri incelendi, 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 420 TB veri incelendi, 28 kişi gözaltına alındı
14.06.2023 10:01

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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi.  Haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28’i yakalandı. Operasyonun örgütün mali yapısının merkezini oluşturan Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veri incelenerek gerçekleştirildiği belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

420 TB VERİ
Soruşturma çerçevesinde örgütün mali yapısının merkezini oluşturan kapatılan Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veriden yola çıkan polis, bu holding ve onun alt kollarında çalışan kişilerle ilgili yeni bilgi ve belgelere ulaştı.

34 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON
Ekiplerin çalışmasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulunan, KHK ile kapatılan dernekler ve sendikalarda üyelikleri olan, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" programında adı geçen, Bank Asya hesabına destek veren, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arandıkları belirlenen 34 şüpheli tespit etti.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Dün 36 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulduğu öğrenilirken, FETÖ üyesi 4 şüphelinin yurt dışına kaçtığı, 2 örgüt üyesinin ise adresinde bulunamadığı aktarıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 2 kişi ise aranıyor.

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