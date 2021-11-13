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İstanbul'da feci kaza! Lüks araç hurdaya döndü: Sürücü Can Paksoy ağır yaralandı

İstanbul'da feci kaza! Lüks araç hurdaya döndü: Sürücü Can Paksoy ağır yaralandı
13.11.2021 09:29
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İstanbul'da Çekmeköy kavşağında, Can Paksoy aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağında, ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, lüks cipinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Paksoy kazada ağır yaralandı.




Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağı Ankara istikametinde yaşandı.



Köpek eğitmeni Can Paksoy, 34 CAN 971 plakalı lüks cipinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.




Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı.



SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Paksoy sağlık ekiplerine teslim edildi. Paksoy, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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