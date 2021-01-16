İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle beton mikseri devrildi

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Yollar beyaza bürüdü. Sultangazi'de beton mikserinin hakimiyetni kaybeden sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası A Haber ekibi olay yerindeki son durumu canlı yayında aktardı.
A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Sultagazi'de yaşanan kaza sonrası son durumu canlı yayında aktardı. Ulak, beton mikserinin karla kaplanan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrildiğini aktardı.
Sürücileri gizli buzlanma konusunda uyaran Ulak, dikkatli olunması konusunda uyardı.
İşte kaza yerinden A Haber kamerasına yansıyan o görüntüler;