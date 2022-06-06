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İstanbul'da ekipleri alarma geçiren olay! Kağıthane'de şüpheli çantada el bombası bulundu

İstanbul'da ekipleri alarma geçiren olay! Kağıthane'de şüpheli çantada el bombası bulundu
06.06.2022 15:52

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Son dakika haberine göre İstanbul Çağlayan'da tadilat yapılan bir binanın girişinde şüpheli bir çanta bulundu. İnceleme yapan bomba imha uzmanları çantada el bombası olduğunu tespit etti. Bomba etkisiz hale getirilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Çağlayan'da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde şüpheli çantada el bombası olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen el bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



ÇANTADAN EL BOMBASI ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı.

Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

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