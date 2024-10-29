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İstanbul'da doktora saldıran şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024, 00:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024, 00:42

Şişli'de hastanede tartıştığı doktora saldıran şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren bir hastanede "Beyaz Kod" butonuna basılması üzerine harekete geçti. Ekipler, doktor R.B'nin İ.C.A'nın kayınpederini kontrol ettikten sonra ameliyatını bir sonraki güne ertelemesi nedeniyle hasta yakınlarıyla tartıştığını belirledi. Polis, tartışma üzerine İ.C.A'nın R.B'ye önce hakaret ettiğini, ardından bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdığını tespit etti. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçundan tutuklandı.

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